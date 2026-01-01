Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-743.0Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.
Paketleme ölçüsü (l)
1
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
6
Ağırlık (kg)
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
100 x 100 x 215
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları