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    Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l | Kärcher

    Kärcher Ultra Foam Cleaner bottle with black label, featuring a white car image and text "Bring Back the Wow."

    Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l

    Sipariş numarası: 6.295-743.0

    Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.