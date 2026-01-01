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    Universal cleaner RM 626 | Kärcher

    Kärcher Universal Cleaner bottle with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner outdoors.

    Universal cleaner RM 626

    Sipariş numarası: 6.295-753.0

    Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.