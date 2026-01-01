Universal cleaner RM 626 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-753.0Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.
Paketleme ölçüsü (l)
1
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
6
Ağırlık (kg)
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
100 x 100 x 215
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları