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    Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop) | Kärcher

    Yellow and black Kärcher hose connector with textured grip, isolated on a white background.

    Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)

    Sipariş numarası: 2.645-194.0

    Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı üniversal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.