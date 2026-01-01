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    Universal hortum bağlantı Plus | Kärcher

    Yellow and black Kärcher hose connector with textured grip and ribbed end.

    Universal hortum bağlantı Plus

    Sipariş numarası: 2.645-193.0

    Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.