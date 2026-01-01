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    Universal hortum kaplini | Kärcher

    Yellow Kärcher hose connector with black grip, featuring textured surface and brand name.

    Universal hortum kaplini

    Sipariş numarası: 2.645-191.0

    Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.