Universal silindir seti, gri | Kärcher

İkili güç temizliği: Kärcher FC 5 için uygun 2 parçalı mikrofiber rulo seti, tüm zorlu yüzeylerde hassas ıslak temizleme ve bakımı sağlar - parke yüzeyler de dahil. Yüksek kaliteli mikrofiber rulolar tüy bırakmaz, güçlü ve son derece sağlamdır. Rulolar aynı zamanda, en yüksek 60 °C olacak şekilde makinede yıkamaya uygundur. Rulolar iki renkte mevcuttur: sarı ve gri. Renklerdeki farklılığın sebebi farklı işlevlerde kullanılabilmeleri içindir - örneğin, bir rulo banyoda ve diğeri mutfakta.