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    Universal silindir seti, gri | Kärcher

    Two white Kärcher roller brushes with grey stripes, positioned side by side on a white background.

    Universal silindir seti, gri

    Sipariş numarası: 2.055-007.0

    Hassas ıslak temizlik ve tüm zorlu zeminlerin bakımı için iki parçalı mikrofiber rulo seti. Tüy bırakmaz, emici ve dayanıklıdır. 60°C kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir.