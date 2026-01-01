Universal silindir seti, gri | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.055-007.0Hassas ıslak temizlik ve tüm zorlu zeminlerin bakımı için iki parçalı mikrofiber rulo seti. Tüy bırakmaz, emici ve dayanıklıdır. 60°C kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir.
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
300 x 60 x 60
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları