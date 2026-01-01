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    Universal silindir seti, sarı | Kärcher

    Two white Kärcher roller brushes with yellow stripes, featuring grey cylindrical ends.

    Universal silindir seti, sarı

    Sipariş numarası: 2.055-006.0

    Hassas ıslak temizlik ve tüm zorlu zeminlerin bakımı için iki parçalı mikrofiber rulo seti. Tüy bırakmaz, emici ve dayanıklıdır. 60°C kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir.