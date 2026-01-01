Ütü masası kılıfı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.884-969.0Çamaşırlara daha fazla hava geçirgenliği ve buhar penetrasyonu için pamuklu ütü masası kılıfı ve köpük malzeme. Birinci sınıf ütü sonuçları için ideal kılıf.
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1200 x 380 x 5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri