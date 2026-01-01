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    Ütü masası kılıfı | Kärcher

    Folded grey ironing board cover with triangular pattern and yellow edges.

    Ütü masası kılıfı

    Sipariş numarası: 2.884-969.0

    Çamaşırlara daha fazla hava geçirgenliği ve buhar penetrasyonu için pamuklu ütü masası kılıfı ve köpük malzeme. Birinci sınıf ütü sonuçları için ideal kılıf.