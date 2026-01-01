Ütü masası kılıfı | Kärcher

Pamuk ve köpük karışımından üretilmiş ütü masası kılıfı. Kılıf, daha yüksek hava geçirgenliği ve sonuç olarak ütülemenin geliştirilmiş buhar penetrasyonu sayesinde öne çıkıyor. Birinci sınıf ütü sonuçları için ideal örtü – AB 1000 ütü masası için uygundur.

Yüksek kaliteli malzeme Ütüler kırışmaz Optimum buhar ve hava geçirgenliği