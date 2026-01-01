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    Uzatma hortumu adaptör seti | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner adapter with black plastic and brass components, featuring a threaded connection.

    Uzatma hortumu adaptör seti

    Sipariş numarası: 2.643-037.0

    Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.