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    Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow connector and brass fitting on a white background.

    Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk

    Sipariş numarası: 2.641-708.0

    Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelikle güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008’den bu yana olan K3 - K7 serisi için.