Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.641-708.0Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelikle güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008’den bu yana olan K3 - K7 serisi için.
Sıcaklık (°C)
max. 60
Maksimum basınç (Bar)
180
Uzunluk (m)
10
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
2.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
240 x 240 x 115
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.