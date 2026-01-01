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    Vario bağlantı | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner accessory with black body and yellow lever on a white background.

    Vario bağlantı

    Sipariş numarası: 2.640-733.0

    Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.
    2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.