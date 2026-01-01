Vario bağlantı | Kärcher

Vario bağlantı, makaralı panjurlar, araba tavanları veya seralar gibi erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için. Vario birleşim yeri, ergonomik temizlik sağlar.

Vario Joint Ulaşılması zor yerlerde kolay temizlik, örn. oluklar veya araçların alt tarafı.