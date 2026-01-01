Vario bağlantı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.640-733.0Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
214 x 47 x 84
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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