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    Elektrikli süpürge VC 2 Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, floor nozzle, extension tube, dust bag, filter, and additional attachments.

    Elektrikli süpürge

    VC 2 Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.198-105.0

    • HEPA hijyen filtresi (EN 1882:1998)