Elektrikli süpürge VC 2 (ERP) | Kärcher

Kärcher'in VC2'si, hijyenik ve kullanışlı filtre sistemiyle etkileyicidir: Dolu bir torba, herhangi bir kirle temas etmeden kolayca atılabilir. Bu kompakt elektrikli süpürge, özellikle apartman dairelerinde veya daha küçük evlerde kullanım için çok uygundur. Sert zeminleri ve halıları derinlemesine temizlemek için idealdir ve aralık başlığı ve mobilya fırçası, dar aralıklarda ve hassas yüzeylerde temizlik için de uygun olduğu anlamına gelir. VC2'nin sunduğu diğer bir avantaj, polen veya diğer alerji tetikleyici parçacıklar gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtreleyen HEPA hijyen filtresidir. Entegre aksesuar bölmesi, cihaz üzerindeki güç kontrolü ve pratik park istasyonu elektrikli süpürgenin kullanımını daha da kolaylaştırır. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş VC2'ye sahip olun.

Kullanımı kolay filtre torbası sistemi Kolay temizleme Kir ile hiç temas etmeden Aksesuar bölmesi Aksesuarlar, cihazda kolaylıkla düzenlenip saklanabilir. Bu nozulların daima hazır olduğunu belirtir. Ayrılabilir zemin nozulu Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği Park pozisyonu Çalışma aralarında hızlı ve güvenli park. HEPA 13 filtresi Polen ve alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri bile tamamen filtreler. Temiz hava salınımı – sağlıklı bir yaşam alanı için.