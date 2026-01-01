Temmuz Ayına Özel İndirimler ve Hediye Ürün Fırsatları!

    Elektrikli süpürge VC 2 (ERP) | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with hose, floor nozzle, brush, crevice tool, extension tube, filter, and dust bag on white background.

    Elektrikli süpürge

    VC 2 (ERP)

    Sipariş numarası: 1.198-035.0

    • HEPA 13 filtresi