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    Elektrikli süpürge VC 2 Premium Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with attachments, including hose, brush, nozzle, extension tube, filter, and dust bag on white background.

    Elektrikli süpürge

    VC 2 Premium Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.198-115.0

    • HEPA hijyen filtresi (EN 1882:1998)