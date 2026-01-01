Elektrikli süpürge VC 2 Premium Elektrikli Süpürge | Kärcher

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Elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.198-115.0
Elektrikli Süpürge Tipi
Torbalı elektrikli süpürge
Motor değerleri (W)
700
Çalışma yarıçapı (m)
7.5
Filtre torbası kapasitesi (l)
2.8
Ses seviyesi (dB(A))
76
Ses güç seviyesi (dB(A))
76
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
8.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
435 x 288 x 249
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Uygulama alanları