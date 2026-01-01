Elektrikli süpürge VC 3 Elektrikli Süpürge | Kärcher

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Elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.198-125.0
Motor değerleri (W)
700
Çalışma yarıçapı (m)
7.5
Atık konteyneri kapasitesi (l)
0.9
Ses güç seviyesi (dB(A))
76
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
7.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
388 x 269 x 334
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Uygulama alanları