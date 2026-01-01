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    Elektrikli süpürge VC 3 Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with accessories: hose, floor nozzle, brush, crevice tool, extension tube, and filter on white background.

    Elektrikli süpürge

    VC 3 Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.198-125.0

    • Sökülebilir atık haznesi
    • HEPA hijyen filtresi (EN 1882:1998)