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    Elektrikli süpürge VC 3 (ERP) | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with attachments including hose, brush, nozzle, extension tube, and filter on a white background.

    Elektrikli süpürge

    VC 3 (ERP)

    Sipariş numarası: 1.198-053.0

    • Sökülebilir atık haznesi
    • HEPA 13 filtresi