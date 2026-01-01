Elektrikli süpürge VC 3 (ERP) | Kärcher

Çoklu siklon teknolojisine sahip kompakt Kärcher VC 3 toz torbasız elektrikli süpürge, filtre torbası olmadan temizlik yapmanızı sağlar. Bu sayede pahalı yedek torbalar satın alma ve değiştirme zahmetinden kurtulursunuz. Ayrıca şeffaf atık haznesinin ne zaman boşaltılması gerektiğini de tek bir bakışta görebilirsiniz. Buna ek olarak, torbasız sistem kötü kokuların oluşmasını engeller; bu da sadece alerjisi olanlar için değil, herkes için büyük bir konfor sunar. Kompakt boyutları sayesinde VC 3, daireler ve küçük evlerdeki geniş kullanım alanları için mükemmeldir. Dar köşe başlığı ve yumuşak toz alma fırçası; sert zeminler ve halıların yanı sıra dar boşlukları ve hassas yüzeyleri de derinlemesine temizlemenizi sağlar. Süpürgenin diğer donanım özellikleri arasında polen veya alerjiyi tetikleyen diğer parçacıklar gibi en ince kirleri bile güvenle süzerek hapseden HEPA hijyen filtresi ve pratik park pozisyonu yer alır.

Çoklu siklon teknolojisi Sürekli filtre değiştirme ve pahalı yedek filtreler alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Atık haznesi su ile temizlenebilir. HEPA 13 filtresi Polen ve alerjiyi tetikleyen diğer partiküller gibi en ince kirleri bile tamamen filtreler. Temiz hava salınımı – sağlıklı bir yaşam alanı için. Ayrılabilir zemin nozulu Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği Park pozisyonu Çalışma aralarında hızlı ve güvenli park.