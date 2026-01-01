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    Elektrikli süpürge VC 3 Premium Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with yellow filter, hose, and various attachments including brushes and nozzles on a white background.

    Elektrikli süpürge

    VC 3 Premium Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.198-135.0

    • Sökülebilir atık haznesi
    • HEPA 13 filtresi