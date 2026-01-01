Bataryalı elektrikli süpürge VC 4 Cordless myHome | Kärcher

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Bataryalı elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.198-630.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses güç seviyesi (dB(A))
78
Konteyner kapasitesi (ml)
650
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Motor Gücü (V)
21.6
Kapasite (Ah)
2.5
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 30 approx. 18
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
345
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
230 x 236 x 1115
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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