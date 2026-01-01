Bataryalı elektrikli süpürge VC 4 Cordless myHome | Kärcher

Maksimum hareket özgürlüğü maksimum konforla buluşuyor: 30 dakikaya varan çalışma süresine sahip Kärcher VC 4 Cordless myHome dikey elektrikli süpürge, kullanıcıyı büyük bir cihazı arkasından sürükleme zahmetinden kurtarır. Akıllı özellikleri süpürmeyi bir keyfe dönüştürür: Tek tıkla toz haznesi boşaltma, boost fonksiyonu, sessiz çalışma performansı, ergonomik tasarım ve hem sert zeminlerde hem de halılarda güvenilir kir toplama performansını garanti eden aktif zemin başlığı cihazın öne çıkan özellikleridir. Pratik Güç Kilidi özelliği, güç düğmesine sürekli basılı tutma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Özenle düşünülen tasarımı sayesinde koltuk kenarları veya mobilya altları gibi ulaşılması zor alanlarda bile kolayca temizlik yapılabilir.

İnce ayarlı teknoloji Aktif zemin başlığı ile mükemmel uyum sağlayan güçlü 21,6 V batarya Normal modda optimize edilmiş 30 dakikalık çalışma süresi İki aşamalı güç kontrolü İdeal temizlik için geniş çalışma süresi İsteğe bağlı yükseltme modu En yüksek güç seviyesinde 18 dakikaya kadar çalışma süresi Kullanımı kolay Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir Basit tek tıkla filtre boşaltma Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi Siklonik, hava girişi ve sünger filtreli 3 aşamalı filtre sistemi Yedek filtre torbalarını değiştirmeye gerek yok Basit tek tıkla filtre boşaltma Aktif zemin başlığı Motorlu silindir ile optimum kir toplama Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır Yer kaplamayan bataryalı elektrikli süpürge Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir Yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile her zaman kullanıma hazır Sabit konumda şarj etme özelliği Geniş uygulama yelpazesi Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği