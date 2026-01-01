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    Bataryalı elektrikli süpürge VC 4 Cordless myHome | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with long handle, floor nozzle, crevice tool, and brush attachment on a white background.

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    Bataryalı elektrikli süpürge

    VC 4 Cordless myHome

    Sipariş numarası: 1.198-630.0

    • Yüksek performanslı 21,6 V batarya
    • Normal modda 30 dakika çalışma süresi
    • 0,65 L geniş toz toplama haznesi