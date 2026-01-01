Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily Pet Dikey Elektrikli Süpürge | Kärcher

VC 6 Cordless ourFamily Pet dikey elektrikli süpürge 50 dakikaya kadar çalışma süresiyle maksimum hareket özgürlüğü sağlayarak mükemmel temizlik sonuçları sunar. Güçlü 250 Watt'lık motor, evcil hayvan tüylerinin ve ölü derilerin zahmetsizce vakumlanmasını ve kapsamlı temizlik sonuçları sağlar. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda ekstra güç arttırma işlevine sahiptir. LED ışıklı motorlu zemin başlığı sayesinde hem sert zeminleri hem de halıları temizleyin. Döşemeli mobilyalar ve şilteler için motorlu bir mini turbo başlık da bulunmaktadır. Toz haznesi tek bir tuşla kolayca boşaltılabilir. Mobilyaların altına ulaşabilmek için ergonomik tasarıma ve 3 kademeli pil göstergesine sahiptir.Diğer bir avantaj ise, süpürme sırasında evcil hayvanları rahatsız etmeyecek seviyede çalışma sesidir. Kompakt cihaz, farklı mobilya türlerini ttemizlemek için el süpürgesi olarak da kullanılabilir. VC 6 Cordless ourFamily Pet dikey elektrikli süpürge ; 2'si 1 arada yumuşak mobilya fırçası, bir filtre temizleme aleti, ayrıca ikinci bir yedek filtre ve şarj ünitesi ile gönderilir.

İnce ayarlı teknoloji Aktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş 50 dakikalık çalışma süresi 250 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Basit tek tıkla filtre boşaltma Aktif zemin başlığı Motorlu silindir ile optimum kir toplama Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar İki aşamalı güç kontrolü Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi İsteğe bağlı yükseltme modu Şarj seçeneği dahil duvar braketi Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları. Pil durumu ekranını temizleyin Kullanımı kolay Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir İsteğe bağlı yükseltme modu Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir Geniş uygulama yelpazesi Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği