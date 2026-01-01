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    Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily Pet Dikey Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with various attachments and a charging dock on a white background.

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    Bataryalı elektrikli süpürge

    VC 6 Cordless ourFamily Pet Dikey Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.198-673.0

    • Hayvan sahipleri için özel olarak geliştirilmiştir