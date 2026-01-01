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    Bataryalı elektrikli süpürge VC 7 Cordless myHome Car Kablosuz Dikey Süpürge, Araç Aksesuar Setli | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with attachments including a charging dock, hose, crevice tool, and brush accessory.

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    Bataryalı elektrikli süpürge

    VC 7 Cordless myHome Car Kablosuz Dikey Süpürge, Araç Aksesuar Setli

    Sipariş numarası: 1.198-712.0

    • Araç içi temizliği için özel aksesuarlar eklenmiştir