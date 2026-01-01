Bataryalı elektrikli süpürge VC 7 Cordless myHome Car Kablosuz Dikey Süpürge, Araç Aksesuar Setli | Kärcher

VC 7 Cordless yourMax Car, en son teknolojiye, kapsamlı donanıma ve rahat kullanıma sahiptir. İster evinizi isterseniz de aracınızın içini dahil olan farklı aksesuarları kullanarak derinlemesine temizleyebilirsiniz.Yenilikçi toz sensörü kiri algılar ve 60 dakikaya kadar pil çalışma süresinin verimli kullanımı için emiş gücünü buna göre ayarlar. Güçlü 350 watt motor ve 25,2 V akü voltajı, güçlü emiş gücü sağlar. Tek bir tuşla daha da fazla güç ile çalışması mümkündür. LED aydınlatmalı aktif zemin başlığı sert zeminleri ve halıları derinlemesine temizler. Ürün LED aydınlatmalı bir aralık başlığı, 2'si 1 arada yumuşak mobilya fırçası, bir uzatma hortumu ve uzun, esnek aralık başlığı içerir. Büyük bir döşeme başlığı ve şarj işlevli bir duvar braketi de teslimat kapsamına dahildir.

Toz sensörü teknolojisi Otomatik toz algılama ve güç kontrolü. Daha uzun çalışma süresi için akıllı güç ayarı. Sezgisel ve zahmetsiz elektrikli süpürge. Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma İnce ayarlı teknoloji Aktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş yaklaşık 60 dakikalık çalışma süresi 350 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi Aktif zemin başlığı Motorlu silindir ile optimum kir toplama Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar İki aşamalı güç kontrolü Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi İsteğe bağlı yükseltme modu Şarj seçeneği dahil duvar braketi Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları. Pil durumu ekranını temizleyin Kullanımı kolay Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir