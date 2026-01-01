Bataryalı elektrikli süpürge VC 7 Cordless myHome Car Kablosuz Dikey Süpürge, Araç Aksesuar Setli | Kärcher

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Bataryalı elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.198-712.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses güç seviyesi (dB(A))
78
Konteyner kapasitesi (ml)
800
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Motor Gücü (V)
25.2
Kapasite (Ah)
2.5
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 60 approx. 8
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
220
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
220 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
235 x 266 x 1130
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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