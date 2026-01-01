Bataryalı elektrikli süpürge VC 7 Cordless myHome Pet Dikey Elektrikli Süpürge | Kärcher

VC 7 Cordless myHome Pet dikey elektrikli süpürge, en son teknolojiyle birlikte kapsamlı ekipmanları ve kolay kullanımyla etkileyici bir temizlik performansı sunar. LED aydınlatmalı motorlu zemin başlığı, pürüzsüz yüzeyleri ve kumaşları etkili bir şekilde temizler ayrıca evcil hayvan tüylerini güvenilir bir şekilde toplar. Ek mini turbo başlık da motorizedir ve döşemeli mobilya ve şiltelerdeki kökleşmiş kirleri derinlemesine temizler. Diğer bir avantajı ise süpürme sırasında evcil hayvanları rahatsız etmeyecek seviyede çalışma sesidir. Yenilikçi toz sensörü kiri algılar ve 60 dakikaya kadar pil çalışma süresinin verimli kullanımı için emiş gücünü buna göre ayarlar. 350 watt'lık motor, yüksek performans sağlar. Diğer kullanışlı özellikleri arasında pil durumu göstergesi ve şarj fonksiyonlu duvar braketi yer alır.Kompakt cihaz, farklı mobilya türlerini temizlemek için el süpürgesi olarak da kullanılabilir. Birlikte verilen filtre temizleme aleti ile filtre temizliği çok kolaydır. Aralık başlığı ve 2'si 1 arada yumuşak mobilya fırçası da ürün ile birlikte gönderilir.

Toz sensörü teknolojisi Otomatik toz algılama ve güç kontrolü. Daha uzun çalışma süresi için akıllı güç ayarı. Sezgisel ve zahmetsiz elektrikli süpürge. Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma İnce ayarlı teknoloji Aktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş yaklaşık 60 dakikalık çalışma süresi 350 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi Aktif zemin başlığı Motorlu silindir ile optimum kir toplama Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar İki aşamalı güç kontrolü Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi İsteğe bağlı yükseltme modu Şarj seçeneği dahil duvar braketi Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları. Pil durumu ekranını temizleyin Kullanımı kolay Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir Evin her alanında ideal temizlik için ek aksesuar ilave etme seçeneği Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir