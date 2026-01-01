Temmuz Ayına Özel İndirimler ve Hediye Ürün Fırsatları!

    Bataryalı elektrikli süpürge VC 7 Cordless yourMax | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with attachments including a charging dock, brush, crevice tool, and mini motorised tool.

    Ödüller ve online özel ürünler

    Reddot Design Award 2023
    Focus Open 2023 Special Mention

    Bataryalı elektrikli süpürge

    VC 7 Cordless yourMax

    Sipariş numarası: 1.198-710.0

    • Maksimum temizlik kolaylığı için kablosuz çalışan elektrikli süpürge
    • Akıllı toz sensörü, pilin çalışma süresini 60 dakikaya kadar çıkarır
    • Güçlü emiş için BLDC motor