Bataryalı elektrikli süpürge VC 7 Cordless yourMax | Kärcher

Süpürmeyi bir zahmet olmaktan çıkarıp mükemmel bir temizlik deneyimine dönüştüren Kärcher VC 7 Cordless yourMax; en yeni teknolojileri, zengin donanımı ve kolay kullanımı bir arada sunar. Yenilikçi toz sensörü kir seviyesini otomatik olarak algılar ve emiş gücünü buna göre ayarlayarak 60 dakikaya varan pil çalışma süresinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Güçlü 350 watt BLDC motoru ve 25.2 V akü voltajı, temizlikteki tüm zorluğu ortadan kaldırır. Boost fonksiyonu ise tek bir tuşla maksimum emiş gücünü devreye sokar. Tek tıkla kolayca boşaltılabilen toz haznesi, zorlu alanlara bile ulaşan ergonomik tasarımı ve aktif zemin başlığındaki tozları daha görünür kılan LED ışıklar cihazın diğer avantajlarıdır. Paket içeriğindeki özel temizleme aparatı ve yedek filtre sayesinde filtre temizliği son derece basittir. Farklı başlık seçenekleri her alanı temizlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir: Dar köşe başlığı gizli kalmış köşelerdeki kirleri yok eder, 2 si 1 arada döşeme başlığı mobilya ve koltuk temizliği için mükemmeldir, yumuşak fırça ise hassas yüzeyleri bile zarar vermeden temizler. Şarj fonksiyonlu duvar askısı ve pil durum göstergesi de cihazın hayatı kolaylaştıran pratik özellikleri arasında yer alır.

Toz sensörü teknolojisi Otomatik toz algılama ve güç kontrolü. Daha uzun çalışma süresi için akıllı güç ayarı. Sezgisel ve zahmetsiz elektrikli süpürge. İnce ayarlı teknoloji Aktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş yaklaşık 60 dakikalık çalışma süresi 350 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma Aktif zemin başlığı Motorlu silindir ile optimum kir toplama Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar İki aşamalı güç kontrolü Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi İsteğe bağlı yükseltme modu Şarj seçeneği dahil duvar braketi Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları. Pil durumu ekranını temizleyin Kullanımı kolay Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir İsteğe bağlı yükseltme modu Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir