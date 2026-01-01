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    Bataryalı elektrikli süpürge VC 7 Signature Line | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with various attachments, including a charging dock, battery, and multiple nozzles.

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    Bataryalı elektrikli süpürge

    VC 7 Signature Line

    Sipariş numarası: 1.198-750.0

    • Uygulama desteği ve uzatılmış garanti gibi Signature Line avantajlarıyla
    • Akıllı toz sensörü, pilin çalışma süresini 60 dakikaya kadar çıkarır
    • Güçlü emiş için BLDC motor