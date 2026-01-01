Bataryalı elektrikli süpürge VC 7 Signature Line | Kärcher

Yalnızca en yenilikçi ve güçlü ürünlerimiz, teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır. Bu, yeni VC 7 Signature Line'ın kendi kategorisindeki en iyi cihaz olarak anında tanınmasını sağlar. Toz sensörü, aktif zemin başlığı veya 2 kademeli güç kontrolü gibi öne çıkan özellikleriyle aynı zamanda temizlik sonuçları ve çalışma süresinde de yeni standartlar belirliyor. İkinci bataryası sayesinde VC 7 Signature Line, büyük evlerde hızlı bir şekilde önünü açmak için her zaman kullanıma hazırdır.

Signature Line özellikleri Şirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti imkanları da yer alır. İkinci ek batarya Toz sensörü teknolojisi Otomatik toz algılama ve güç kontrolü. Daha uzun çalışma süresi için akıllı güç ayarı. Sezgisel ve zahmetsiz elektrikli süpürge. Aktif zemin başlığı Motorlu silindir ile optimum kir toplama Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma Kullanımı kolay Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir İsteğe bağlı yükseltme modu Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları. Pil durumu ekranını temizleyin Şarj seçeneği dahil duvar braketi Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz