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    VC Serisi Filtre temizleme aracı | Kärcher

    Kärcher battery-powered sprayer with a sleek black and grey design, featuring a textured grip and visible branding.

    VC Serisi Filtre temizleme aracı

    Sipariş numarası: 2.863-321.0

    VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazları için filtre temizleme aracı sayesinde hava giriş filtresi kolayca temizlenebilir.