VC Serisi Filtre temizleme aracı | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.863-321.0VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazları için filtre temizleme aracı sayesinde hava giriş filtresi kolayca temizlenebilir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
130 x 50 x 140
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları