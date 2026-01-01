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    VC Serisi Hava giriş filtresi | Kärcher

    Grey cylindrical filter with a black cap, featuring a honeycomb pattern.

    VC Serisi Hava giriş filtresi

    Sipariş numarası: 2.863-319.0

    Vakumlama sırasında havadaki daha ince parçacıkları filtreler: Hava giriş filtresi, VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazlarınız için uygundur.