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    VC Serisi HEPA 12 filtre | Kärcher

    Cylindrical filter with white pleated surface and black top and bottom caps, isolated on white background.

    VC Serisi HEPA 12 filtre

    Sipariş numarası: 2.863-318.0

    HEPA hijyen filtresi (EN 1822:1998) sayesinde elektrikli süpürgeden çıkan egzoz havası ortam havasından daha temizdir.