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    VC Serisi Yumuşak fırça | Kärcher

    Black Kärcher brush attachment with grey bristles, angled view on a white background.

    VC Serisi Yumuşak fırça

    Sipariş numarası: 2.863-320.0

    Hassas yüzeyleri nazikçe ve dikkatlice temizler: Yumuşak fırça, VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax cihazlarınız için ideal aksesuardır.