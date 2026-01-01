VC temizleme kiti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-255.0VC temizleme kiti, elektrikli süpürge yelpazesi için uygulama çeşitliliğini genişletir. Bu, temizleme görevlerini daha basit ve kolay hale getirir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
410 x 308 x 80
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.