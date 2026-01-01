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    VCH 4 UVCLEAN Yatak Temizleyici Toz Torbasız Süpürge | Kärcher

    Kärcher handheld vacuum cleaner with black handle and transparent dust container, set against a white background.

    VCH 4 UVCLEAN Yatak Temizleyici Toz Torbasız Süpürge

    Sipariş numarası: 1.198-412.0

    Alerji hastaları için derin lif temizliği: VCH 4 UVCLEAN Yatak Temizleyici Toz Torbasız Süpürge, UV-C ışığı, titreşim ve güçlü emiş gücüyle yataklardan ve diğer tekstil yüzeylerden tüm parazitlerin ve bakterilerin %99,9'unu ortadan kaldırır.