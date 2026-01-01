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    Bataryalı elektrikli süpürge VCS 3 Nano Complete | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with attachments including brush, crevice tool, and wall mount, displayed on a white background.

    Bataryalı elektrikli süpürge

    VCS 3 Nano Complete

    Sipariş numarası: 1.198-930.0

    VCS 3 Nano kablosuz elektrikli süpürge – yenilikçi kir algılama, akıllı emiş gücü düzenlemesi ve LED aydınlatmasıyla temiz bir ev için kompakt ve güçlü yardımcınız.