Bataryalı elektrikli süpürge VCS 3 Nano Complete | Kärcher

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Bataryalı elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.198-930.0VCS 3 Nano kablosuz elektrikli süpürge – yenilikçi kir algılama, akıllı emiş gücü düzenlemesi ve LED aydınlatmasıyla temiz bir ev için kompakt ve güçlü yardımcınız.
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses güç seviyesi (dB(A))
79
Konteyner kapasitesi (ml)
600
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Kapasite (Ah)
2.5
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 50 approx. 20 approx. 10
Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
240
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1100 x 250 x 224
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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