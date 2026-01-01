Yüzey temizleyici Veranda Temizleme Makinesi | Kärcher

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Yüzey temizleyici
Sipariş numarası: 1.644-000.0Döner rulo fırçaları ve entegre su dağıtımı sayesinde PCL 4 Veranda Temizleme Makinesi, ahşap teraslardaki kiri tamamen temizler.
Maksimum basınç (Bar)
10
Basınç aralığı
Düşük basınç
Su tüketimi / 4 bar (l/sa)
max. 180
Nominal giriş gücü (kW)
0.6
Fırça dönüş hızı (rpm)
600 - 800
Rulo fırça çalışma genişliği (mm)
300
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1281 x 307 x 350
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Uygulama alanları