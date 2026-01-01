Yüzey temizleyici Veranda Temizleme Makinesi | Kärcher

Elektrikli PCL 4 Veranda Temizleme Makinesi, ahşap teraslardan inatçı kirlerin kolayca, tamamen ve son derece eşit bir şekilde çıkarılmasını sağlar. Veranda Temizleme Makinesi bahçe hortumuna bağlayın ve temizlemeye başlayın. İki döner ve değiştirilebilir rulo fırçanın kombinasyonu ve su akışını düzenleme yeteneği, kirin aynı anda güvenilir bir şekilde gevşetilmesini ve çıkarılmasını sağlar. Bu, terasların kısa sürede ve temizlik görevi için gerekenden daha fazla su kullanmadan tamamen temizlenebileceği anlamına gelir. Silindirlerin genişliği ve konumu, iki levhanın tek adımda kenara kadar temizlenebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, bu da zamandan tasarruf sağlar. Değiştirilebilir rulo fırçalar sayesinde bu cihaz sadece ahşap ve WPC yüzeyleri için değil, aynı zamanda tüm pürüzsüz ve sızdırmaz taş karoların ve plakaların kapsamlı ve hassas temizliği için de kullanılabilir.

İki adet yüksek kaliteli döner rulo fırça (ahşap yüzeyler için, teslimat kapsamına dahildir) İyi alan performansı ile dış alanlardaki ahşap yüzeylerin kapsamlı ve eşit temizliği. Rulo fırçaların üzerinde iki nozul Tek adımda kiri gevşetir ve temizler. İnatçı kirleri çıkarır. Su hacmi bir vana ayarı ile düzenlenebilir Su tasarruflu temizlik. Rulo fırçaların merkezi bağlantısı Köşeler ve kenarlar için bile yüzeyin kenarına kadar temizlik. Değiştirilebilir rulo fırçalar Ahşap zemin kaplamaları ve WPC yüzeylerin temizliğine uygun ahşap yüzeyler için rulo fırçalar. Taş yüzeyli rulo fırçalar (isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur) pürüzsüz ve sızdırmaz taş karolar için uygundur. Rulo fırçaları sürmek için güçlü motor Minimum çaba ile kolay çalışma.