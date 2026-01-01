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    Yüzey temizleyici Veranda Temizleme Makinesi | Kärcher

    Kärcher electric weed remover with a long handle, yellow base, and visible power cord plug.

    Yüzey temizleyici

    Veranda Temizleme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.644-000.0

    Döner rulo fırçaları ve entegre su dağıtımı sayesinde PCL 4 Veranda Temizleme Makinesi, ahşap teraslardaki kiri tamamen temizler.