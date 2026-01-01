Viskon havlu | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.643-873.0Köpekleri kurutmak için özel mikrofiber bez. Fazla suyu emer ve istenmeyen kokuları giderir.
Elyaf bileşimli kumaş
% 80 Polyester,% 20 Polyamid
Renk
antrasit
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1000 x 600 x 5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları