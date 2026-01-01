Viskon havlu | Kärcher

Yüksek kaliteli mikrofiber bez kullanılarak köpekler ve diğer evcil hayvanlar temizlik ve yıkandıktan sonra kurutulabilir. Mikrofiber çok emicidir ve bu nedenle özellikle hayvanlar için uygundur. Kullanım sonrası koku oluşumu engellenir ve kumaş çabuk kurur. 100 × 40 cm ölçülerinde, aynı zamanda büyük köpekleri ve diğer büyük hayvanları kurutacak kadar büyüktür.

Özel mikrofiber bez Evcil hayvanları temizledikten sonra kurutmak için. Mikrofiber Büyük miktarda suyu emer ve kötü kokular oluşturmaz. Yumuşak Evcil hayvan için rahattır.