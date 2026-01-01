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    Viskon havlu | Kärcher

    Folded grey fabric sheet with a soft texture, lying flat against a white background.

    Viskon havlu

    Sipariş numarası: 2.643-873.0

    Köpekleri kurutmak için özel mikrofiber bez. Fazla suyu emer ve istenmeyen kokuları giderir.