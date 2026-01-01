VP 120 vario power jet K 2-K 3 için | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.642-724.0K 2 - K 3 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
448 x 45 x 45
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları