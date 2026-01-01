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    VP 120 vario power jet K 2-K 3 için | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with black nozzle and yellow label on grey background.

    VP 120 vario power jet K 2-K 3 için

    Sipariş numarası: 2.642-724.0

    K 2 - K 3 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.
    2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.