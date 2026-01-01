WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.644-129.0Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
296 x 142 x 140
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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