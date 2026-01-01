Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with a transparent top, yellow internal rotor, and blue bristles, attached to a black handle.

    WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası

    Sipariş numarası: 2.644-129.0

    Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.