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    WB 120 dönen yıkama fırçası | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with white bristles, transparent cover, and black handle.

    WB 120 dönen yıkama fırçası

    Sipariş numarası: 2.644-060.0

    Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.