WB 120 dönen yıkama fırçası | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.644-060.0Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
309 x 153 x 135
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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