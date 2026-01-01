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    WB 150 Power fırça | Kärcher

    Kärcher yellow and black rotating wash brush with white bristles and a black handle.

    WB 150 Power fırça

    Sipariş numarası: 2.643-237.0

    Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30’a kadar zaman tasarrufu sağlar.