WB 150 Power fırça | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-237.0Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30’a kadar zaman tasarrufu sağlar.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
392 x 222 x 211
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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