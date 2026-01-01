Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 1 Bataryalı Kompakt Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

Batarya kullanımı sayesinde, kablosuz kullanılabilen Islak Kuru Elektrikli Süpürge WD 1, maksimum haraket özgürlüğü sağlar. Prize bağlanmadan da kullanılabilen, bu cihaz, son derece hafif ve kullanılışlıdır. 18 V pil gücüyle, ürünü 10 ile 20 dakika aralığında kullanabilirsiniz. WD 1 kompakt, ayrıca sağlam 7 litrelik plastik konteyneri yanı sıra filtre değiştirmek zorunda bırakmadan kuru ve ıslak kiri rahat bir şekilde vakumlayabilmek için kartuş filtresine sahiptir. Son derece etkin vakum hortumu sayesinde mobilyaları ve araba içlerindeki zorlu kirleri bile kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca, vakum hortumunu yerine sabitlemek için esnek bant ürün paketinde mevcuttur. WD 1 Kablosuz Islak Kuru Elektrikli Süpürge, kompakt, fan fonksiyonu, "Çek ve İt" kilitleme sistemi, ergonomik taşıma kolu ve aksesuar saklama alanı ile temizliği daha zevkli hale getirir.

18 V Kärcher Değiştirilebilir pil Bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Kompakt, taşınabilir tasarım Bireysel ve esnek kullanım Taşıma için uygun Özel kartuş filtre Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Araç içi temizlik için özel akseuarlar Araç içi temizliği için uygundur Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Pratik hortum saklama Emme hortumunu lastik bant kullanarak taşımak kolaydır Pratik aksesuar depolama Yerden kazandıran, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. "Çek ve İt'' kilitleme sistemi Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır.