Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 1 Bataryalı Kompakt Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, filter, dust bag, and two nozzle attachments on a white background.

    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 1 Bataryalı Kompakt Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.198-300.0

    • 7 litre plastik hazne, üfleme fonksiyonu, hortum aksesuar saklama alanı