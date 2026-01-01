Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 1 Classic Islak Kuru Süpürge | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.628-411.0Kompakt WD 1 Classic, 12 litrelik plastik haznesi, üfleme fonksiyonu, 3 metrelik kablosu, keçe filtre torbası ile sağladığı ek rahatlık ve güç ve verimlilik ile etkileyicidir.
Nominal giriş gücü (W)
850
Emiş gücü (W)
210
Vakum gücü (mbar)
220
Hava debisi (l/s)
42
Konteyner kapasitesi (l)
12
Konteyner malzemesi
Plastik
Elektrik kablosu (m)
3
Standart aksesuar ID (mm)
35
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses seviyesi (dB(A))
74
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
349 x 328 x 378
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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