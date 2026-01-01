Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 1 Classic Islak Kuru Süpürge | Kärcher

Siyah cihaz kafasına sahip WD 1 Classic; kompakt tasarımı, emiş gücü ve sadece 850 watt'lık düşük güç tüketimiyle sağladığı enerji verimliliği sayesinde öne çıkar. Bu sayede cihaz; kuru, ıslak, ince veya kaba kirlerle mücadele ederken her zaman en üst düzey temizlik sonuçları sunar. Bu ıslak ve kuru elektrikli süpürge; sağlam bir 12 litrelik plastik hazne, 3 metrelik bir kablo, düz saplı 1.8 metrelik bir emiş hortumu, klipsli bir zemin başlığı, bir sünger filtre ve bir elyaf filtre torbası ile birlikte gelir. Süpürge ayrıca, vakumlama yapmanın zor olduğu yerleri temizlemek ve daha fazlası için kullanılabilecek pratik bir üfleme işlevine de sahiptir. Cihaz kafasındaki saklama alanı, aletlerin yanı sıra vida ve çivi gibi küçük parçaları güvenle koymak için kullanılabilir. Cihaz ayrıca yerden tasarruf sağlayan saklama özelliği, Pull & Push (Çek ve İt) kilit sistemi ve bir yerden bir yere taşımayı kolaylaştıran ergonomik şekilli taşıma koluyla da göz doldurur.

Kompakt tasarım Esnek ve çok amaçlı kullanım Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve yüksek toz tutma kapasitesi için. Depolama rafı Aletlerin ve vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için. Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin. Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için "Çek ve İt“ Kilit Sistemi Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir Kolaylıkla taşınabilir