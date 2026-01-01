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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 1 Classic Islak Kuru Süpürge | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with a long black hose and nozzle, set on wheels against a white background.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 1 Classic Islak Kuru Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-411.0

    Kompakt WD 1 Classic, 12 litrelik plastik haznesi, üfleme fonksiyonu, 3 metrelik kablosu, keçe filtre torbası ile sağladığı ek rahatlık ve güç ve verimlilik ile etkileyicidir.