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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, crevice tool, and filter bag on white background.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-050.0

    İdeal başlangıç seviyesi WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge, ıslak ve kuru her türlü kir için yüksek performas sunarken, üfleme özelliği sayesinde en zorlu temizliklerin bile kolayca üstesinden gelir. Geniş 15 litrelik sağlam paslanmaz çelik hazne, 4 metre uzunluğunda kablo, 1.8 metre uzunluğun vakum hortumu, zemin ve detay temizlik için gerekli 2 başlık ve yün toz torbası ile donatılmıştır