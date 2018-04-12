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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 2 Plus V-12/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, floor nozzle, crevice tool, and filter bag on white background.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 2 Plus V-12/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-000.0

    Kompakt giriş seviyesi ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 2 Plus V-12/4/18, 12 l plastik kap, 4 m kablo, 1,8 m uzunluğunda emme hortumu ve üfleyici işleviyle kullanıcıları ikna eder.