Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 2 Plus V-12/4/18 Pet Islak Kuru Süpürge | Kärcher

Sadece 1.000 watt'lık nominal güç tüketimiyle Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 Pet; kompakt tasarımı, mükemmel emiş gücü ve enerji verimliliğiyle göz doldurur. Bu cihaz; kuru, ıslak, ince veya kaba kirlerle mücadele ederken en üst düzey temizlik sonuçlarına ulaşır. Kumaş yüzeylerdeki evcil hayvan tüylerini güvenilir bir şekilde temizlemek için ürüne bir döşeme başlığı dahildir. Islak ve kuru elektrikli süpürge; sağlam 12 litrelik plastik bir hazne, 4 metrelik kablo, düz tutamaklı 1,8 metrelik emiş hortumu, klipsli zemin başlığı, sünger filtre ve polar filtre torbası ile birlikte gelir. Süpürge ayrıca, vakumlamanın zor olduğu yerleri temizlemek ve daha fazlası için kullanılabilen pratik bir üfleme fonksiyonuna sahiptir. Cihazın üst kısmındaki saklama alanı; vida ve çivi gibi küçük parçaların ve aletlerin güvenli bir şekilde saklanması için kullanılır. Borular ve zemin başlığı da tampon üzerinde yer alan park pozisyonuna hızlı ve konforlu bir şekilde yerleştirilebilir. Buna ek olarak cihaz; yerden tasarruf sağlayan depolama, kolay aksesuar saklama imkanı, "Pull & Push" kilit sistemi ve rahatça taşınmasını sağlayan ergonomik şekilli bir taşıma sapı sunar.

Pratik aksesuar depolama Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Kompakt cihaz depolama. Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve yüksek toz tutma kapasitesi için. Depolama rafı Alet, vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için. Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin. Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır.