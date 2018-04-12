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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 2 Plus V-12/4/18 Pet Islak Kuru Süpürge | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, floor nozzle, and accessory on white background.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 2 Plus V-12/4/18 Pet Islak Kuru Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-017.0

    Kompakt giriş seviyesi Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18 Pet ıslak ve kuru elektrikli süpürge; 12 litrelik plastik bir hazneye, üfleme fonksiyonuna ve evcil hayvan tüylerini temizlemek için özel aksesuarlara sahiptir.