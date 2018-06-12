Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.628-012.0WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge mükemmel emiş gücü ve aksesuarları sayesinde evin her yerindeki en zorlu temizliklerin bile kolayca üstesinden gelir.Halıların ve sert zeminlerin derinlemesine temizlenmesi için geniş 12 litrelik sağlam plastik hazne, 6 metre uzunluğunda kablo, 1.8 metre uzunluğundaki vakum hortumu ve özel aksesuarlarla donatılmıştır.
Nominal giriş gücü (W)
1000
Emiş gücü (W)
220
Vakum gücü (mbar)
220
Hava debisi (l/s)
43
Konteyner kapasitesi (l)
12
Konteyner malzemesi
Plastik
Elektrik kablosu (m)
6
Standart aksesuar ID (mm)
35
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses seviyesi (dB(A))
74
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
349 x 328 x 378
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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