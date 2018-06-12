Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge, sadece 1000 W'lık düşük güç tüketimi sayesinde evinizin temizliği için mükemmel bir makinedir. Özel aksesuarları ve filtre sistemi sayesinde kuru kiri ve ayrıca su ve cam kırıklarını süpürmek için idealdir. WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge, geniş 12 litrelik sağlam plastik haznesi, 6 metrelik kablosu ve 1.8 metrelik emme hortumuyla donatılmıştır.Ayrıca halıların ve sert zeminlerin derinlemesine temizlenmesi için değiştirilebilir zemin başlığına, döşemeli mobilyaların hassas temizliği için bir döşeme başlığına, 3 yün torbaya sahiptir. Makine kafası üzerinde bulunan saklama alanı, alet ve vida, çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılmaktadır. Tüpler ve zemin başlıkları da tampon üzerinde park pozisyonunda hızlı ve rahat bir şekilde park edilebilir. Buna ek olarak, makine yerden tasarruf sağlayan saklama, basit aksesuar saklama, "Pull & Push" kilitleme sistemi ve rahat taşıma için ergonomik şekilli taşıma koluna sahiptir.

Farklı zemin kaplamalarının ve döşemeli mobilyaların temizliği için özel aksesuarlar Optimum temizleme sonuçları elde eder Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için Özel filtre sistemi Kuru kiri, kirli suyu ve cam kırıklarını süpürmek için Evdeki çeşitli temizlik işlemleri için Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması. Pratik aksesuar depolama Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Kompakt cihaz depolama. Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için. Depolama rafı Alet, vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için. Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin. Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için "Çek ve İt“ Kilit Sistemi Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için