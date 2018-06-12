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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, nozzle attachments, dust bags, and a roll of orange tape on a white background.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-012.0

    WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge mükemmel emiş gücü ve aksesuarları sayesinde evin her yerindeki en zorlu temizliklerin bile kolayca üstesinden gelir.Halıların ve sert zeminlerin derinlemesine temizlenmesi için geniş 12 litrelik sağlam plastik hazne, 6 metre uzunluğunda kablo, 1.8 metre uzunluğundaki vakum hortumu ve özel aksesuarlarla donatılmıştır.