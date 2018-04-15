Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, kompakt tasarımı, yalnızca 1000 W güç tüketimi ile yüksek temizlik performansı sunması ile oldukça etkileyicidir. Danayıklı elektrikli süpürge kuru, ıslak, ince ve kaba kirler için en yüksek temizleme performansı sağlar. Pratik WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, sağlam ve korozyona dayanıklı 15 litrelik plastik hazne, 4 metre uzunluğunda kablo, 1.8 metre uzunluğun vakum hortumu, zemin ve detay temizlik için gerekli 2 başlık ve yün toz torbası ile donatılmıştır. WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge vakumlamanın zor olduğu yerlerde kullanılabilen pratik bir üfleme işlevine sahiptir. Ayrıca yeni geliştirilmiş klipsli zemin nozulu, her türlü kirin optimum şekilde alınmasını sağlar. Makine gövdesi üzerindeki saklama alanı, alet ve vida, çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılmaktadır. Aksesuar saklama yeri, "Pull & Push" kilitleme sistemi ve ergonomik taşıma kolu ile temizliği daha zevkli hale getirir.

Pratik aksesuar depolama Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Kompakt cihaz depolama. Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve yüksek toz tutma kapasitesi için. Depolama rafı Alet, vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için. Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin. Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için "Çek ve İt“ Kilit Sistemi Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır.