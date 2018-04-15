Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.628-003.0İdeal başlangıç seviyesi WD 2 Plus V-15/4/18 Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge, ıslak ve kuru her türlü kir için yüksek performas sunarken, üfleme özelliği sayesinde en zorlu temizliklerin bile kolayca üstesinden gelir. Geniş 15 litrelik sağlam plastik hazne, 4 metre uzunluğunda kablo, 1.8 metre uzunluğun vakum hortumu, zemin ve detay temizlik için gerekli 2 başlık ve yün toz torbası ile donatılmıştır
Nominal giriş gücü (W)
1000
Emiş gücü (W)
220
Vakum gücü (mbar)
220
Hava debisi (l/s)
43
Konteyner kapasitesi (l)
15
Konteyner malzemesi
Plastik
Elektrik kablosu (m)
4
Standart aksesuar ID (mm)
35
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses seviyesi (dB(A))
74
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
349 x 328 x 430
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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