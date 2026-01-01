Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY) | Kärcher

    Sale
    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with accessories including hose, filter, battery, charger, and nozzle on a white background.

    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)

    Sipariş numarası: 1.628-576.0

    • 17 l paslanmaz çelik hazne, üfleme fonksiyonu, hortum saklama ve aksesuar saklama
    • 18 V pil platformu, 20 dakika çalışma süresi, 2 m hortum
    • 18 V pil, pil şarj cihazı, zemin başlığı, aralık başlığı, kartuş filtre, keçe filtre torbası