Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3-18 S | Kärcher

Kablo yok, sınır yok: Akülü WD 3-18 S ıslak ve kuru elektrikli süpürge, 18 V Kärcher Battery Power pil platformuyla çalışır; maksimum esneklik, kompakt tasarım ve hareket özgürlüğü sunar. Cihaz; 2 metre uzunluğundaki emiş hortumu ve klipsli zemin başlığını mükemmel bir şekilde kombinleyerek ıslak, ince veya kaba kirleri göz açıp kapayıncaya kadar temizleyebilir. Cihaz ayrıca sağlam ve darbelere dayanıklı 17 litrelik paslanmaz çelik bir hazne, tek parçalı kartuş filtre ve polar filtre torbası ile donatılmıştır. Emiş hortumu depolaması yerden tasarruf sağlar; hortumu cihaz kafasına güvenli bir şekilde asmanız yeterlidir. Diğer özellikler arasında; vakumlamanın mümkün olmadığı alanlar için pratik üfleme fonksiyonu, aletler ve küçük eşyalar için saklama alanı, cihazı kolayca açıp kapatmak için döner şalter, ergonomik yapılı taşıma sapı ve haznenin kolayca açılıp kapatılmasını sağlayan "Pull & Push" kilit sistemi yer alır. Tampon üzerinde sunulan park pozisyonu, işe kısa bir ara verildiğinde boruların ve zemin başlığının da hızlı ve konforlu bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanır.

18 V Kärcher Değiştirilebilir pil Bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 18 V Kärcher Akü Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Kartuş filtre Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması. Pratik aksesuar depolama Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Kompakt cihaz depolama. Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı Emme hortumu, cihazın başına asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları. Depolama rafı Aletlerin ve vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için. Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Örneğin bir çakıllı zeminden zahmetsizce kir çıkarma. Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için. Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin. Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için "Çek ve İt“ Kilit Sistemi Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için