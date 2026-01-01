Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3-18 S | Kärcher

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Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.628-575.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Nominal giriş gücü (W)
270
Emiş gücü (W)
75
Vakum gücü (mbar)
110
Hava debisi (l/s)
30
Konteyner kapasitesi (l)
17
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Standart aksesuar ID (mm)
35
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 10 approx. 20
Ses seviyesi (dB(A))
70
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
353 x 328 x 487
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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