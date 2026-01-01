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    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3-18 S | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with yellow top, hose, floor nozzle, filter, crevice tool, and dust bag.

    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 3-18 S

    Sipariş numarası: 1.628-575.0

    • 17 l paslanmaz çelik hazne, üfleme fonksiyonu, hortum saklama ve aksesuar saklama