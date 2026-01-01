Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti | Kärcher

Çalışma süresi 15 dakika olan akü, WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Setine dahil edilmiştir - böylece doğrudan temizliğe başlayabilirsiniz. Akülü, güçlü ve Islak Kuru Süpürgenin Premium versiyonu sağlam ve darbeye dayanıklı paslanmaz çelik bir hazne içermektedir. Islak Kuru Süpürgenin tam işlevselliğini şebeke gücünden bağımsız olarak sağlamaktadır. Akışı optimize edilmiş emme hortumu ve karışık uçlu, akıllı klipsli zemin başlığı, kirin emilmesini iyileştirmekte ve kusursuz temizliği mümkün kılmaktadır. Kuru ve ıslak kir, kartuş filtresi sayesinde tek bir filtre bile değiştirmeden kolayca vakumlanabilmektedir. Basınçlı hava üfleme fonksiyonu, doğrudan aksesuar bağlantısı için sökülebilir tutacak, emme borusu ve zemin başlığı için park konumu, "Çek ve İt" kilitleme sistemi, ergonomik tutma sapı ve son derece pratik aksesuar bölmesi ayrıca dahildir.

36 V değiştirilebilir batarya Bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 36 V Pil Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Özel kartuş filtre Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Kolayca kirden kurtulma Yer nozulü ve vakumlama hortumu Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için Çıkarılabilir sap Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Pratik aksesuar depolama Kompakt tasarım, güvenilir ve kolayca kullanılabilem vakumlama hortumu, aksesuar ve güç kablosu için saklama haznesi "Çek ve İt“ Kilit Sistemi Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır. Büyük tekerlekler Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma