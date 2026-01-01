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    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with accessories including a nozzle, charger, filter, and dust bag, set against a white background.

    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti

    Sipariş numarası: 1.629-951.0

    Daha fazla esneklik için kablosuz, akülü 17 l paslanmaz çelik hazne: WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti. Zemin ve manüel uygulamalar için kartuş filtreli ve aksesuarlı, kablosuz Islak Kuru Süpürge.