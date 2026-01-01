Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 Premium Bataryalı Islak Kuru Süpürge | Kärcher

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Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.629-950.036 V batarya ile çalışan WD 3 Premium Islak Kuru Süpürge 17 l paslanmaz çelik bir kap ile donatılmıştır. Batarya ayrı olarak satılır.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Nominal giriş gücü (W)
300
Emiş gücü (W)
80
Vakum gücü (mbar)
110
Hava debisi (l/s)
40
Konteyner kapasitesi (l)
17
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Standart aksesuar ID (mm)
35
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
36
Pil şarjı başına performans (m²)
approx. 70 approx. 140
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 15 approx. 30
Ses seviyesi (dB(A))
67
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
8.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
388 x 340 x 525
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları