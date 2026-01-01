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    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 Premium Bataryalı Islak Kuru Süpürge | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with yellow and black design, hose, nozzle, filter, and dust bag on white background.

    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 3 Premium Bataryalı Islak Kuru Süpürge

    Sipariş numarası: 1.629-950.0

    36 V batarya ile çalışan WD 3 Premium Islak Kuru Süpürge 17 l paslanmaz çelik bir kap ile donatılmıştır. Batarya ayrı olarak satılır.