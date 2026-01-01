Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 Premium Bataryalı Islak Kuru Süpürge | Kärcher

WD 3 Premium Kablosuz Islak Kuru Süpürge, vakumlama sırasında maksimum hareket özgürlüğünden daha fazlasını sunar - sizi etkilemek için birçok avantaj sunar. Bunlar arasında 17 litre kapasiteli son derece stabil paslanmaz çelik bir kap bulunur. Filtreyi değiştirmek zorunda kalmadan hem kuru hem de ıslak kiri vakumlamayı inanılmaz derecede kolaylaştıran bir kartuş filtresi bulunur. 36/25 veya Pil Gücü 36/50 lityum iyon değiştirilebilir batarya (batarya tedarik kapsamına dahil değildir) ile 15 veya 30 dakikalık çalışma süresine sahiptir ve vakum borusu ve zemin nozülü için bir park pozisyonu vardır. Ekstralar arasında: Fan fonksiyonu,İtme & Çekme kilitleme sistemi, ergonomik taşıma kolu ve son derece pratik aksesuar saklama bulunur. Özellikle pratik bir özellik olarak, batarya platformuyla uyumluluk sayesinde diğer 36 V Kärcher Batarya Gücü cihazlarından gelen bataryalar WD 3 Batarya Premium'da da kullanılabilir.

36 V değiştirilebilir batarya Bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 36 V Pil Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Özel kartuş filtre Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Kolayca kirden kurtulma Yer nozulü ve vakumlama hortumu Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için Çıkarılabilir sap Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Pratik aksesuar depolama Kompakt tasarım, güvenilir ve kolayca kullanılabilem vakumlama hortumu, aksesuar ve güç kablosu için saklama haznesi "Çek ve İt“ Kilit Sistemi Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır. Büyük tekerlekler Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma