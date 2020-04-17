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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with accessories including a nozzle, filter, and dust bag on a white background.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-135.0

    Güçlü ve verimli WD 3 S V-17/4/20 Premium Islak Kuru Elektrikli Süpürge güç tüketimiyle tam bir performans ürünüdür: ıslak ve kuru her türlü kir için yüksek performas sunarken, üfleme özelliği sayesinde en zorlu temizliklerin bile kolayca üstesinden gelir. Geniş 17 litrelik sağlam paslanmaz çelik hazne, 4 metre uzunluğunda kablo, 2 metre uzunluğun vakum hortumu, zemin ve detay temizlik için gerekli 2 başlık, kartuş filtre ve yün toz torbası ile donatılmıştır.