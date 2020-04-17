Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

WD 3 S V-17/4/20 Premium Islak Kuru Elektrikli Süpürge, 1000 W güç tüketimi ile güçlü ve enerji açısından verimlidir. Tek parça kartuş filtre sayesinde, filtre değiştirmeden hem ıslak hem de kuru kiri süpürmek mümkündür. WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, kompakt tasarımı ve sağlam 17 litrelik paslanmaz çelik haznesi, yün torbası ,emme hortumu ve ıslak - kuru zeminde ince veya kaba kir için klips zemin başlığı ile mükemmel bir şekilde eşleştirilmiştir. Üfleyici işlevi, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için kullanışlıdır. Hortum makine gövdesine asılarak saklanır, böylece yerden tasarruf sağlanır. Kablo, tampondaki kablo kancasında, borularda ve zemin nozullarında saklanabilir. "Pull & Push" kilitleme sistemi, haznenin basit bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar. Elektrikli süpürgenin sapı çıkarılabilir ve aksesuar doğrudan emme hortumuna bağlanabilir. Makine üzerindeki saklama alanı, alet ve vida, çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için kullanılmaktadır. Ergonomik taşıma kolu rahat taşınmasını sağlar.

Kartuş filtre İlave filtre değişimi olmaksızın ıslak ve kuru süpürme için. Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması. Pratik kablo ve aksesuar deposu Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir. Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı Vakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları. Depolama rafı Aletlerin, vida ve çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için. Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve yüksek toz tutma kapasitesi için. Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin. Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için "Çek ve İt“ Kilit Sistemi Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir Kolaylıkla taşınabilir