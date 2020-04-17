Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.628-135.0Güçlü ve verimli WD 3 S V-17/4/20 Premium Islak Kuru Elektrikli Süpürge güç tüketimiyle tam bir performans ürünüdür: ıslak ve kuru her türlü kir için yüksek performas sunarken, üfleme özelliği sayesinde en zorlu temizliklerin bile kolayca üstesinden gelir. Geniş 17 litrelik sağlam paslanmaz çelik hazne, 4 metre uzunluğunda kablo, 2 metre uzunluğun vakum hortumu, zemin ve detay temizlik için gerekli 2 başlık, kartuş filtre ve yün toz torbası ile donatılmıştır.
Nominal giriş gücü (W)
1000
Emiş gücü (W)
230
Vakum gücü (mbar)
230
Hava debisi (l/s)
45
Konteyner kapasitesi (l)
17
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Elektrik kablosu (m)
4
Standart aksesuar ID (mm)
35
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses seviyesi (dB(A))
74
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
353 x 328 x 493
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Uygulama alanları