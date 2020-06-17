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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments, including brushes, nozzles, filter, and dust bag, on a white background.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-149.0

    WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak Kuru Elektrikli Süpürge, 17 litrelik paslanmaz çelik hazne, 6 metre uzunluğunda kablo, 2 metre uzunluğunda vakum hortumu ve özel araç aksesuarları ile kapsamlı araç iç temizliği için üretilmiştir. Aracınızın ayrıntılı iç temizliği artık çok kolay!