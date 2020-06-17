Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak ve Kuru Elektrik Süpürge , sadece 1000 W'lık güç tüketimi ile enerji tasarruflu ve kompakttır. Makine, araç başlığı, ekstra uzun aralık başlığı ve yumuşak ve sert kıllara sahip emme fırçası ile birlikte gelir. Özel fırçalar ve aksesuarlar sayesinde aracın içindeki her alan zorlanmadan derinlemesine temizlenebilir: Gösterge paneli gibi hassas yüzeyler, ayak boşluğu gibi çok kirli alanlar, bagaj gibi geniş alanlar veya koltuklar arasındaki dar alanlar.Sökülebilir sap, fırçaların ve aksesuarların doğrudan emiş hortumuna bağlanmasını sağlar, böylece dar alanlarda bile zahmetsizce temizlik yapılır. Sağlam ve darbeye dayanıklı 17 litrelik paslanmaz çelik hazne, 6 metre uzunluğunda kablo ve çıkarılabilir saplı 2 metre vakum hortumu, klipsli zemin başlığı, aralık başlığı, kartuş filtre ve yün torba ile donatılmıştır. Tek parça kartuş filtre, kuru ve ıslak kirlerin filtre değiştirilmeden vakumlanmasını sağlar. Buna ek olarak, makine yerden tasarruf sağlayan saklama, basit aksesuar saklama, "Pull & Push" kilitleme sistemi ve rahat taşıma için ergonomik şekilli taşıma koluna sahiptir.

Çıkarılabilir sap Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama Kartuş filtre İlave filtre değişimi olmaksızın ıslak ve kuru süpürme için. Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması. Pratik kablo ve aksesuar deposu Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir. Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı Vakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları. Depolama rafı Alet, vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için. Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için. Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin. Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için