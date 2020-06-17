Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 V-17/6/20 Car (YYY) | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.628-115.0Süper güçlü araç süpürgesi: 17 litrelik plastik hazneye, 6 metrelik kabloya, 2 metrelik emiş hortumuna ve özel başıklara sahip Kärcher WD 3 V-17/6/20 Car, araç içi temizliği için özel olarak üretilmiştir.
Nominal giriş gücü (W)
1000
Emiş gücü (W)
230
Vakum gücü (mbar)
230
Hava debisi (l/s)
45
Konteyner kapasitesi (l)
17
Konteyner malzemesi
Plastik
Elektrik kablosu (m)
6
Standart aksesuar ID (mm)
35
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses seviyesi (dB(A))
74
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
7.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
349 x 328 x 492
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Uygulama alanları