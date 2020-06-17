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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 V-17/6/20 Car (YYY) | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, various attachments, filter, and dust bag on white background.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)

    Sipariş numarası: 1.628-115.0

    Süper güçlü araç süpürgesi: 17 litrelik plastik hazneye, 6 metrelik kabloya, 2 metrelik emiş hortumuna ve özel başıklara sahip Kärcher WD 3 V-17/6/20 Car, araç içi temizliği için özel olarak üretilmiştir.