Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 3 V-17/6/20 Car (YYY) | Kärcher

Sadece 1.000 watt'lık düşük bir güç tüketimiyle mükemmel bir emiş gücü sunan Kärcher WD 3 V-17/6/20 Car ıslak ve kuru elektrikli süpürge, hem enerji verimli hem de kompakttır. Cihaz; araç içi temizleme başlığı, ekstra uzun oluklu başlık ve yumuşak ile sert kıllı emiş fırçalarıyla fark yaratır. Araç torpidosu gibi hassas yüzeyler, paspas alanı gibi yoğun kirli bölgeler, bagaj gibi geniş alanlar veya koltuk aralarındaki dar boşluklar fark etmeksizin; özel fırça ve başlıklar sayesinde araç içinin her noktası zahmetsizce ve derinlemesine temizlenebilir. Çıkarılabilir tutamak sayesinde fırçalar ve başlıklar doğrudan emiş hortumuna takılabilir; bu da dar alanlarda çalışmayı oldukça kolaylaştırır. Sağlam ve darbelere dayanıklı 17 litrelik plastik bir hazne, 6 metrelik kablo ve çıkarılabilir tutamaklı 2 metrelik emiş hortumunun yanı sıra cihazda klipsli zemin başlığı, oluklu başlık, kartuş filtre ve polar filtre torbası yer alır. Tek parçalı kartuş filtre sayesinde, hem kuru hem de ıslak kirler filtre değişimine gerek kalmadan vakumlanabilir. Cihazın diğer özellikleri arasında; üst kısımda yer alan aksesuar koyma alanı, pratik üfleme fonksiyonu, haznenin kolayca açılıp kapatılmasını sağlayan "Pull & Push" kilit sistemi ve ergonomik şekilli bir taşıma sapı bulunur.

Çıkarılabilir sap Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama Kartuş filtre İlave filtre değişimi olmaksızın ıslak ve kuru süpürme için. Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması. Pratik kablo ve aksesuar deposu Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir. Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı Vakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları. Depolama rafı Alet, vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için. Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için. Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin. Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için